İsrail basınının iddiası. "Netanyahu, Trump'tan İran'a yeni saldırı istiyor"

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu 'nun ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerin ardından İran'a yönelik saldırıların derhal yeniden başlatılması çağrısında bulunduğunu öne sürdü.



İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu, dün ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İranlı temsilcilerin Katar'ın başkenti Doha'da Katarlı arabulucularla yürüttüğü temasları ele aldı. Görüşmede Netanyahu'nun söz konusu diplomatik sürece ilişkin sert değerlendirmelerde bulunduğu iddia edildi.



İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun devam eden arabuluculuk girişimlerinin İran üzerindeki baskının önemli ölçüde azalmasına yol açabileceğinden endişe duyduğu belirtildi.



Trump'ın ise İsrail'den diplomatik girişimlere müdahale etmekten kaçınmasını istediği ve Tahran yönetimiyle yürütülebilecek müzakerelere fırsat tanımayı amaçladığı ileri sürüldü. Trump'ın ABD'nin İran'a yönelik muhtemel yeni saldırılar için yürüttüğü hazırlıkları kamuoyu önünde tartıştığı bir dönemde gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki lider arasında herhangi bir anlaşmazlık yaşandığına ilişkin somut bir işaret bulunmadığı kaydedildi.

DOHA'DA İRAN-KATAR GÖRÜŞMELERİ ÜÇÜNCÜ GÜNÜNDE



İran ve Katar heyetleri arasında savaşın sonlandırılmasına yönelik Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen görüşmeler üçüncü gününde devam ederken, Katarlı arabulucuların ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile de doğrudan temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü.



Beyaz Saray ve İsrail Başbakanlık Ofisi'nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.