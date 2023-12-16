İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 4 bin 520 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 520'ye yükseldi. İsrail güçleri dün akşamdan bu yana aralarında kanser hastası bir kadın olmak üzere 16 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 4 bin 520 Filistinliyi gözaltına aldı
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Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

güçlerinin dün akşamdan bu yana Eriha, Beytullahim, El Halil, Ramallah, Tulkerem ve Kudüs'te 16 Filistinliyi daha gözaltına aldığı belirtilen açıklamada, gözaltına alınanlar arasında kanser hastası bir kadının da olduğu kaydedildi.

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 4 bin 520 Filistinliyi gözaltına aldı - 1

Gözaltına alınanlar ile yakınlarının darp ve tehditlere maruz kaldığı, ayrıca evlerinin tahrip edilip yıkıldığı paylaşıldı.

İsrail güçleri Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği kanlı baskınlar sırasında alınanlarla birlikte, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 4 bin 520'ye ulaştı.

İsrail güçlerinin, 'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve ev baskınlarında artış yaşanıyor.

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