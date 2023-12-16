İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 4 bin 520 Filistinliyi gözaltına aldı

Gözaltına alınanlar ile yakınlarının darp ve tehditlere maruz kaldığı, ayrıca evlerinin tahrip edilip yıkıldığı paylaşıldı.



İsrail güçleri Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği kanlı baskınlar sırasında alınanlarla birlikte, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 4 bin 520'ye ulaştı.



İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve ev baskınlarında artış yaşanıyor.

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