İsrail, Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da dün akşamdan bu yana aralarında kadın ve çocukların da olduğu 22 Filistinliyi gözaltına aldı.



Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskınlar düzenledi.



İsrail askerlerinin, Cenin kentinden yaralı bir çocuk, Kalkilya'dan bir kadın, El Halil'den bir baba ve 4 oğlunun da aralarında bulunduğu 22 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısının 6 bin 330'a yükseldiği kaydedildi.



Açıklamada, baskın ve gözaltıların yanı sıra darp, kişiye ve ailesine yönelik tehditler, evlerin yıkılması ve zarar verilmesi, öldürme kastıyla doğrudan ateş açılması gibi ihlallerin de yaşandığı vurgulandı.



İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

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