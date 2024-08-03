İsrail, Batı Şeria'da bir araca saldırı düzenledi: Biri Hamas komutanı beş kişi öldürüldü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) işgal altındaki Batı Şeria'da saldırı düzenledi.

İsrail güçleri, Tulkerim kentinin kuzeyindeki Attil ve Zeyta kasabalarını birbirine bağlayan yol üzerindeki bir otomobili vurdu.



İki roketin isabet ettiği araç alev alırken içindekiler hayatını kaybetti.



Cenazelerin götürüldüğü Tulkerim'deki Sabit Sabit Devlet Hastanesi kaynakları, öldürülenlerden birinin Tulkerim Mülteci Kampı'ndan 25 yaşındaki Heysem Nureddin Bıleydi olduğunu açıkladı.



Bıleydi'nin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Tulkerim'deki komutanlarından olduğu ifade edildi.



Tulkerim'deki ulusal eylem grupları, saldırı sonrası genel grev ve yas ilan etti.

İsrail ordusu, yaptığı ilk açıklamada, vurulan araçta silahlı direnişçilerin olduğunu bildirdi.



DOĞU KUDÜS'TE BASKINLAR

Öte yandan İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskında Filistinlilere ve evlerine gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları attı. Çıkan çatışmalarda üç Filistinli yaralandı.



Beytüllahim'in batısındaki Husan köyüne askeri araçlarla düzenlenen baskında ise 16 yaşında bir çocuk, Nablus'ta da dört Filistinli gözaltına alındı.