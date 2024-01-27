İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail, Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Foto: Reuters

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, güçlerinin, Cenin'in kuzeydoğusundaki Deyr Ebu Zaif köyüne düzenlediği baskında çıkan çatışmalarda Kassam Ahmed Abdulkerim Yasin (27) gerçek mermiyle yaralandı.

Cenin'deki İbni Sina Hastanesine kaldırılan Yasin kurtarılamadı.

Hastane önünde toplanan Filistinliler, Yasin'in naaşını omuzlarına alarak düzenlediği eylemde, İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçları kınayan sloganlar attı.

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