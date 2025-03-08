İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri yıktı

Görgü tanıklarının verdiği ifadelere göre, İsrail ordusuna ait buldozerler, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nda gündüz vakti yıkım işlemleri gerçekleştirdi.



Tanıklar, İsrail ordusunun yol açmak ve mülteci kampının merkezinin diğer caddelere bağlantısını sağlamak bahanesiyle kamptaki 4 evi yıktığını, 2 evi de ateşe verdiğini yaktığını kaydetti.



Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde yer alan Nur Şems Mülteci Kampı'na buldozerler ve yıkım araçlarıyla giren İsrail ordusu, kamptaki 17 evi yıkmaya başladı.



Nur Şems Mülteci Kampı Hizmetleri Komitesi Başkanı Nehad eş-Şaviş, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Menşiye Mahallesi'nde "yol yapımı için" kamptaki 17 evin yıkılacağı ihtarında bulunduğunu söylemişti.



İsrail güçlerinin, bir hafta içinde 11 evi yıktığını hatırlatan Şaviş, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan konutların, çok sayıda daireden oluştuğunu ve bu nedenle onlarca ailenin evsiz kalabileceğini ifade etmişti.



İsrail, iki aydan uzun süredir yoğun saldırılar düzenlediği Tulkerim ve Cenin'deki mülteci kamplarında "yol yapımı" bahanesiyle Filistinlilerin evlerini yıkmıştı.

