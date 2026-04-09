İsrail Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerleri kuruyor

İsrail basını "rekor sayıda yerleşim birimi" şeklinde aktardığı haberde, İsrail "Güvenlik Kabinesi"nde kararın onaylandığı açıklandı.

Kararın İran'a yönelik saldırılar sürerken alındığına dikkati çekilen haberde, onaylanan kararda Batı Şeria 'nın kuzeyinde A ve B bölgelerinde Filistinlilerin yaşadığı alanların da yer aldığı aktarıldı.

Haberde, mevcut hükümetin şimdiye kadar 69 yerleşim yerini onaylandığı, son kararla bu sayının 103'e çıktığı kaydedildi. Daha önce orduda personel krizi yaşandığını ifade eden İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in karara doğrudan karşı çıkmadığına, fakat tekrar personel krizine dikkati çekerek çekincelerini dile getirdiği belirtildi. Zamir'in, kararın kademeli uygulanmasını talep ettiği, buna karşın bakanların kararı onayladığı belirtildi.

FİLİSTİN'DEN KARARA TEPKİ

Filistin ise İsrail'in bu kararına tepki gösterdi. Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, konuya ilişkin Filistin Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen tüm yerleşim faaliyetlerinin, başta BM Güvenlik Konseyi’nin 2334 sayılı kararı olmak üzere uluslararası hukuk ve ilgili kararlar uyarınca yasa dışı olduğu ve durdurulması gerektiği belirtildi.

İsrail Güvenlik Kabinesinin, Batı Şeria'da Filistin toprağı gasbederek 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararı da "uluslararası hukukun ve uluslararası meşruiyet kararlarının açık şekilde ihlali" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın İsrail’in ilhak, genişleme ve tehcir planlarının bir parçası olduğu belirtilerek, bunun yol açacağı sonuçların bölgeyi daha fazla şiddete sürükleyen İsrail hükümetinin sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

Filistin, uluslararası toplum ve özellikle ABD yönetimine "tek taraflı ve tehlikeli uygulamaları durdurmak için derhal müdahale" çağrısında bulundu.