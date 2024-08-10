İsrail, Batı Şeria'daki iki günlük baskınlarda 40 Filistinli'yi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da iki gün içinde düzenlediği baskınlarda 40 Filistinliyi gözaltına aldı.  7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 10 bini aştı.

İsrail, Batı Şeria'daki iki günlük baskınlarda 40 Filistinli'yi gözaltına aldı

ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da iki gün içinde düzenlediği baskınlarda 40 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Esirler Cemiyeti ile Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden bugün yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İki gün içindeki baskınlarda gözaltına alınanlar arasında, çocuk ve eski mahkumların da bulunduğu kaydedildi.

Böylece İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 10 bini aştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 620 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazla Filistinli yaralandı. 

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