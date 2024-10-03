İsrail, Batı Şeria’da mülteci kampını vurdu: 16 ölü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail savaş uçakları, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye hava saldırısı düzenledi.



Saldırı sonucu 16 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.



Ölü ve yaralıların Tulkerim şehrindeki Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.