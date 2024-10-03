İsrail, Batı Şeria’da mülteci kampını vurdu: 18 ölü

İsrail savaş uçakları, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye saldırı düzenledi. Saldırıda 18 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Batı Şeria’da mülteci kampını vurdu: 18 ölü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre savaş uçakları, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye hava saldırısı düzenledi.

sonucu 18 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölü ve yaralıların Tulkerim şehrindeki Şehit Sabit Sabit Devlet Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

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