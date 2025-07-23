İsrail, Batı Şeria’nın ilhakını öngören tasarıyı kabul etti, Dışişleri'nden tepki

Batı Şeria bölgesinin ilhakını öngören bir tasarı, bugün işgalci İsrail meclisindeki milletvekillerinin oylamasına sunuldu. Oylamada 120 sandalyeli meclisteki 71 milletvekilinin "evet", 13’ünün ise "hayır" oyu kullanması ile karar kabul edildi.

Oturumdaki Arap partileri ve sol eğilimli Demokrat milletvekilleri "hayır" oyu kullanırken, muhalefetteki Yesh Atid ve Mavi Beyaz partileri oy kullanmadı. Geçtiğimiz haftalarda koalisyondan çekildiğini belirten Ultra-Ortodoks Şas Partisi ise oturumda hükümet yanlısı tavrını koruyarak, "evet" oyu kullandı.

Söz konusu tasarıda, "Batı Şeria’nın İsrail devletinin ayrılamaz bir parçası olduğu" ve "İsrail devletinin toprak bütünlüğünü sağlama konusunda doğal, tarihi ve yasal haklarının olduğu" iddia ediliyor.

Meclisin aldığı karar yasa niteliği taşımıyor ancak uluslararası hukuka göre işgal altında bulunan Batı Şeria'nın ilhakı için hükümete çağrı yapıyor



"ÜLKELER BUNA KARŞILIK FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMALIDIR"



Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hussein Al-Sheikh, ilhak oylamasını "barış, istikrar ve iki devletli çözümün geleceğini tehlikeye atan tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirerek, Filistin halkının haklarına doğrudan bir saldırı gerçekleştirildiğini belirtti. Uluslararası toplumu İsrail'in ihlallerini önlemek için müdahale etmeye çağıran Al-Sheikh, "Ülkeler buna karşılık Filistin devletini tanımalıdır" dedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ: HÜKÜMSÜZDÜR



Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi’nde oylanan ve işgal altındaki Batı Şeria’nın İsrail tarafından ilhakını talep eden karara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kararın uluslararası hukuk bakımından geçersiz olduğu vurgulanarak, "Herhangi bir hukuki geçerliliği bulunmamaktadır" denildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Meclisi’nde oylanan ve işgal altındaki Batı Şeria’nın İsrail tarafından ilhakını talep eden karar, uluslararası hukuk bakımından hükümsüzdür ve herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Batı Şeria, Filistin toprağıdır ve 1967’den bu yana İsrail’in işgali altındadır. İsrail’in ilhak yönündeki her türlü teşebbüsü, barış çalışmalarını baltalamayı hedefleyen gayrimeşru ve provokatif çabalardan ibarettir. Netanyahu hükümetinin şiddet politikaları ve hukuksuz eylemlerle ayakta kalma çabaları her geçen gün yeni krizlere yol açmakta; uluslararası düzene ve bölgesel güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Soykırımcı İsrail’in saldırganlığına karşı gecikmeksizin bağlayıcı ve caydırıcı önlemler alınmalı; uluslararası sistemin hukuki ve ahlaki yükümlülükleri etkin bir biçimde yerine getirilmelidir" ifadeleri kullanıldı.