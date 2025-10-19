İsrail, Batı Şeria'ya buldozerlerle saldırı başlattı

Gazze'de ateşkes anlaşmasının devreye girmesinin ardından İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya saldırdı.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın Tubas kentine baskın düzenledi. Haberde, iki buldozer eşliğinde ek takviye kuvvetlerin bölgeye girdiği kaydedildi. Kentin güney girişini toprak yığarak kapatan İsrail güçleri, kent merkezinde bir ana caddeyi buldozerlerle tahrip etti.

Tubas ve Ürdün Vadisi Valisi Ahmed el-Esad ise "İşgal ordusu şehre geniş çaplı askeri saldırı başlattı, kentin güney girişini toprakla kapattı ve şehir merkezinde buldozerlerle kazı yapıyor." ifadesini kullandı.

EVLERİ BASIYORLAR

Filistin resmi haber ajansı WAFA da İsrail'e bağlı birliklerin, keskin nişancılar eşliğinde kentin mahallelerine konuşlanarak çok sayıda eve baskın düzenlediğini aktardı.

İsrail ordusu, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde meydana gelen patlamada 2 askerinin yaralandığını açıklamıştı.