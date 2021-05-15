İsrail, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı uçuşlara kapattı

İsrail güvenlik sorunu ve olası saldırı nedeniyle Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı yarın saat 23.59'a kadar uçuşlara kapattı. Karar üzerine İzmir-Tel Aviv seferini yapan kargo uçağının Akdeniz üzerinden tur atarak Antalya'ya iniş yaptığı öğrenildi.

DHA 15.05.2021 - 16:48

İsrail, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı uçuşlara kapattı

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, birçok havayolu şirketi bu ülkeye yaptığı uçuşları askıya almak zorunda kalmıştı.

Dün de Türk Hava Yolları (THY) aynı gerekçeyle cuma, cumartesi ve pazar günü yapmayı planladığı Tel Aviv'e uçuşları durdurma kararı almıştı.

Bugün ise İsrail yetkilileri olası bir saldırı nedeniyle Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı yarın saat 23.59'a kadar uçuşlara kapatma kararı aldı.

Kararın ardından İzmir-Tel Aviv seferini yapan kargo uçağının Akdeniz üzerinde tur atarak Antalya'ya iniş yaptığı öğrenildi.

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