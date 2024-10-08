İsrail Beyrut'ta Hizbullah hedeflerini vurdu: "Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni öldü"

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki kara harekatına savaş uçaklarıyla destek verildiğini açıkladı. Güneydeki 120 Hizbullah hedefi havadan vuruldu.



Operasyonlarda Hizbullah Karargah Başkanı Süheyl Hüseyni'nin öldürüldüğü açıklandı.

Ordu, çıkan çatışmalarda 2 İsrail askerinin de öldüğünü duyurdu. İsrail ordusuna göre, Lübnan'daki harekatta hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı 11'e yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı geçen yıl 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 2 bin kişinin öldüğünü aktardı.



HİZBULLAH'TAN ROKETLİ KARŞILIK

Hizbullah ise İsrail saldırılarına roket atışlarıyla karşılık verdi. Hedefte dün olduğu gibi bugün de liman kenti Hayfa vardı.



Hizbullah tarafından fırlatılan 190 roketin bazıları Demir Kubbe hava savunma sistemini aşarak hedeflerini buldu. Yaralanan İsraillilerin olduğu açıklandı.



Gece, Tel Aviv de roket atışlarının hedefindeydi. Uyarı sirenleri çalarken; hava savunma sistemleri roketleri etkisiz hale getirdi.