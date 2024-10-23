İsrail, Beyrut'u vuruyor: Hedefte Hizbullah'ın "altın deposu" var

İsrail, Hizbullah'ın Beyrut'un güney banliyölerinde bulunan bir hastanenin altındaki sığınakta yüz milyonlarca dolar nakit ve altın sakladığını iddia etti.



Dahiye'deki Sahel hastanesi kısa süre sonra boşaltılırken, hastanenin müdürü Fadi Alame, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.



İsrail, hastanenin altında nakit tutulduğu iddiasına dair kanıt sunmadı.

"NASRALLAH'IN DA KULLANDIĞI SIĞINAK"



Bunun yerine, hastanenin altındaki bir sığınağı gösterdiği iddia edilen animasyonlu bir grafik yayınlandı ve buranın daha önce Hizbullah'ın eski genel sekreteri Hasan Nasrallah'ı saklamak için kullanıldığını öne sürdü.



İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, "Sığınakta yüz milyonlarca dolar nakit para ve altın var. Lübnan hükümetine, Lübnanlı yetkililere ve uluslararası kuruluşlara sesleniyorum: Hizbullah'ın bu parayla İsrail'e saldırmasına izin vermeyin." açıklamasında bulundu.

ÖNCE UYARI, SONRA BOMBARDIMAN



Kısa bir süre sonra İsrail ordusu, Dahiye sakinlerine bölgedeki binalara saldırmaya başlayacağı ve en az 500 metre uzaklaşmaları gerektiği yönünde uyarıda bulundu.



Yaklaşık bir saat sonra hava saldırıları başladı ve Beyrut bölgesinden güçlü patlamalar duyuldu. Saldırılardan biri, Lübnan'ın en büyük kamu hastanesi olan Rafik Hariri Üniversite Hastanesi'nin girişinin hemen önüne isabet etti.



Saldırıda bir çocuk da dahil olmak üzere en az dört kişi öldü ve 24 kişi yaralandı ve hastane patlamadan dolayı "büyük hasar" aldı.

İSRAİL ORDUSU "SAĞLIĞI" VURUYOR



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki onlarca hastaneyi vurduktan sonra şimdi Lübnan'dakileri de hedef alıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'ın "Lübnan sağlık sektörünü her gün hedef aldığı" belirtilerek saldırılar kınandı.



Hizbullah da Tel Aviv'deki İsrail Askeri İstihbarat Birimi 8200'e bağlı Glilot Üssü'ne dün füze saldırısı düzenlendiğini bildirmişti.