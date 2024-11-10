İsrail, Beyrut’un kuzeyine saldırdı: 7'si çocuk 23 kişi öldü

İsrail güçlerinin Lübnan’ın başkenti Beyrut’un kuzeyindeki Alamat kasabasına düzenlediği saldırıda 7'si çocuk en az 23 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Beyrut’un kuzeyine saldırdı: 7'si çocuk 23 kişi öldü

Gazze Şeridi’nde ve ’da kanlı saldırılarına ara vermeden devam ediyor.

Gazze’de son 24 saatte 51 Filistinliyi öldüren İsrail güçleri, Lübnan’ın başkenti ’tun kuzeyinde de saldırı gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jbeil bölgesindeki Alamat kasabasında gerçekleşen saldırıda 7si çocuk en az 23 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

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