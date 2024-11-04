İsrail, Beyt Lahiya'da iki evi vurdu: En az 7 kişi öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya bir kez daha saldırı düzenledi.



Sağlık görevlileri, iki evin hedef alındığı hava saldırısında en az yedi Filistinlinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.



GAZZE'DE SON DURUM

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılara 395 gündür aralıksız devam ediyor.



Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 156 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.



İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 43 bin 374’e, yaralı sayısının ise 102 bin 261’e yükseldiği belirtildi.