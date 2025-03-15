İsrail Beyt Lahiya'yı vurdu: 2'si gazeteci 9 kişi öldü

Hamas liderleri Kahire'de arabulucularla Gazze'de ateşkes görüşmeleri yaparken sağlık görevlilerinin Reuters'e verdiği bilgiye göre İsrail Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahiya kasabasını vurdu.

Saldırıda aralarında iki yerel gazetecinin de bulunduğu en az 9 Filistinli öldü, diğerleri de yaralandı.



Sağlık görevlileri, saldırının bir araca isabet etmesi sonucu araç içinde ve dışında çok sayıda kişinin ağır yaralandığını da sözlerine ekledi.



Görgü tanıkları ve diğer gazeteciler, araçtaki kişilerin Beyt Lahiya'daki Al-Khair Vakfı adlı bir hayır kurumu için görevde olduklarını ve saldırıya uğradıklarında yanlarında gazeteci ve fotoğrafçıların da bulunduğunu söyledi.