İsrail Beyt Lahiya'yu vurdu: En az 20 ölü

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, enkaz altında kalan sivilleri kurtarmaya yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.



Beyt Lahiya günün erken saatlerinde bir kez daha İsrail ordusu tarafından hedef alınmış, saldırılarda en az 7 kişi hayatını kaybetmişti.