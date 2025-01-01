İsrail binlerce Filistinlinin yaşadığı bölgeyi tahliye etmeye zorluyor

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Cibaliye ve Gazze kentinin kuzeybatısında yaşayanların zorla yerinden edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaştı. Bölgeyi derhal boşaltmaları gerektiğini savunan Adraee, Cibaliye ve Gazze kentinin kuzeybatısındakilerin Gazze kent merkezine gitmelerini istedi.



Haritada boşaltılması istenen bölgelerde binlerce Filistinli yaşıyor. Bunlar arasında İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edildikten sonra bölgeye gelip çadırlarda yaşayan Gazzeliler de var.



İsrail, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Bureyc Mülteci Kampı'nda kalanları da 2025'in ilk saatlerinde yayımladığı "tahliye emriyle" bölgeyi terk etmeye zorlamıştı.



İsrail'in yeni yılın ilk saatlerinde Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk, 20 Filistinli yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralamıştı.