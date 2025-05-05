İsrail, binlerce yedek askeri göreve çağırdı

İsrail basınına göre, Gazze Şeridi'nde saldırıların genişletilmesi amacıyla binlerce yedek asker taslak tebligat aldı, yedek askerlerin birçoğu "yorgunluk" nedeniyle bu emirlere uymayacaklarını açıkladı.



İsrail'in Haaretz gazetesinin, ordu içinden adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre; İsrail'in kuzey sınırı ve Batı Şeria'da görev yapan düzenli birliklerin yerini yedek askerlerin alacağı belirtildi. "Yedek askerlerin büyük çoğunluğu, Gazze Şeridi'ndeki operasyonların yoğunlaştırılması amacıyla yeniden konuşlandırılacak düzenli birliklerin yerine kuzey sınırı ve Batı Şeria'da görev yapacak." ifadeleri kullanılan haberde, birçok komutan ve askerin tebligat almadan önce "yorgunluk" gerekçesiyle bir sonraki muharebeye katılmayı düşünmediklerini açıkladığı belirtildi.



Daha önce İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne ateşkesi bozarak 18 Mart'ta yeniden başlattığı saldırıları genişletme planları kapsamında yedek askerleri topluca göreve çağırma hazırlığı yürüttüğü belirtilmişti.



İsrail ordusu, 2 Mayıs'ta, Gazze'de işgalin genişletilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılmasına ilişkin planları Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sunmuştu.



GAZZE SALDIRILARI YENİDEN BAŞLADI



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarına 18 Mart'ta yeniden başladı. Çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 436 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti, 6 bin 450 kişi yaralandı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 535'e, yaralıların sayısının da 118 bin 491'e yükseldi. Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.



Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.



İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.