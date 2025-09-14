İsrail, bir günde 31 Filistinliyi katletti

Gazze'de soykırım uygulayan İsrail ordusu; sivil yerleşim alanlarını, insani yardım alabilmek için bekleyenleri, evleri ve çadırları hedef almaya devam ediyor.

İsrail güçleri, dün de yerinden edilen binlerce kişinin yaşadığı yerleşim bölgeleri ve merkezlerdeki çok katlı binaları hedef aldı.



Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde dün düzenlenen saldırılarda 7'si yardım bekleyenler olmak üzere 31 Filistinli hayatını kaybetti.



BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 803'ü, yaralıların sayısının 164 bin 264'ü aştığı açıklandı.



İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 484'e, yaralananların sayısının da 18 bin 117'ye ulaştığı ifade edildi.

7 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

İsrail'in sınır kapılarını kapatıp yardım girişini engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'nde 1 günde ikisi çocuk olmak üzere 7 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.



Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 145'i çocuk olmak üzere 420'ye yükseldi.