İsrail bir kez daha Lübnan'daki BM Barış Gücü üssüne ateş açtı: İki asker yaralı

İsrail bir kez daha Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerini hedef aldı.

Bir Birleşmiş Milletler kaynağı, İsrail güçlerinin bir kez daha Lübnan'ın güneyinde yer alan Nakura'daki ana üssünde bulunan BM Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait bir gözlem noktasına ateş açtığını duyurdu.

Saldırıda iki kişinin yaraladığı açıklandı.

Kaynak, İsrail güçlerinin dün ateş açtıkları bir başka UNIFIL mevzisinin çevresini de ihlal ettiklerini söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres saldırının “kabul edilemez” olduğunu söyledi ve tekrarlanmaması konusunda uyardı.



Guterres, “Yaralanan barış gücü askerleriyle dayanışma içinde olan ve İsrail'e bu olayın kabul edilemez olduğunu ve tekrarlanamayacağını çok net bir şekilde söyleyen pek çok taraftan doğal olarak bir tepki geldi" açıklamasını yaptı.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati de saldırıyı "suç" olarak nitelendirdi.



Mikati ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Lübnan'da ateşkes sağlanması çabalarını görüştüğünü bildirdi.



İsrail güçleri bugün Lübnan'ın güneyindeki Nakura'da, UNIFIL'e ait bir gözlem noktasına ateş açarak iki Birleşmiş Milletler askerini yaraladı.



İsrail askerleri dün de bir başka UNIFIL mevzisine ateş açmış, iki kişi yaralanmıştı.

UNIFIL'DEN AÇIKLAMA



UNIFIL'den yapılan açıklamada, Nakura üssünün, son 48 saat ı̇çı̇nde ı̇kı̇ncı̇ kez patlamalardan etkı̇lendı̇ği bildirildi.



Açıklamada, "Bu cı̇ddı̇ bı̇r gelı̇şmedı̇r. UNIFIL, BM personelı̇nı̇n ve mallarının emnı̇yet ve güvenlı̇ğı̇nı̇n garantı̇ altına alınması gerektı̇ğı̇nı̇ tekrarlar" denildi.

FRANSA, İSRAİL BÜYÜKELÇİSİNİ ÇAĞIRDI

Fransa Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinde BM barış gücü UNIFIL'in Nakura'daki ana üssü de dahil olmak üzere üç mevziye ateş açtığı olayların ardından, İsrail Büyükelçisini çağırdığını duyurdu.

