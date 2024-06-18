İsrail bir kez daha Nusayrat kampını bombaladı: 7 Filistinli öldü

Görgü tanıkları, İsrail 'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinlinin öldüğünü, yaralananlar olduğunu ifade etti. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kenti semalarında da yoğun uçuş yaptı. İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batı mahallelerine saldırılar düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 37 bin 347 Filistinli öldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.