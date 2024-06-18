İsrail bir kez daha Nusayrat kampını bombaladı: 7 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na şafak vakti düzenlediği hava bombardımanında 7 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail bir kez daha Nusayrat kampını bombaladı: 7 Filistinli öldü

Görgü tanıkları, 'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinlinin öldüğünü, yaralananlar olduğunu ifade etti.

İsrail savaş uçakları, Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kenti semalarında da yoğun uçuş yaptı.

İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batı mahallelerine saldırılar düzenledi.

İsrail bir kez daha Nusayrat kampını bombaladı: 7 Filistinli öldü - 1

'in 7 Ekim'den bu yana Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 37 bin 347 Filistinli öldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.

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