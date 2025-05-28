İsrail, bir kez daha Sana Havalimanı’nı vurdu

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bir kez daha Yemen'in başkenti Sana'da yer alan havalimanını bombaladığı bildirildi.



İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail uçaklarının Sana Havalimanı’na hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Katz, saldırıda Sana Havalimanı’nda bulunan, "İran destekli Husilerin kullandığı son uçağın da imha edildiğini" iddia etti. Katz, açıklamasında, Yemen'de limanların da hedef alınmaya devam edileceği tehdidinde bulundu.



ORDUDAN AÇIKLAMA



Söz konusu saldırı, Husilerin İsrail’e iki roket fırlatmasından bir gün sonra düzenlendi. Husilere yakın medya da İsrail’in havalimanını vurduğunu aktardı.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda hedef alınan uçağın “İsrail devletine saldırı düzenleyecek Husilerin transferini yaptığı” iddia edildi. Ordunun açıklamasında ayrıca, “Geçen hafta vurulan Hudeyde ve Salif limanlarına benzer bir şekilde, Sana’nın ana havalimanı, sürekli olarak Husiler tarafından işletiliyor ve terör amaçları için kullanılıyor” iddiasına yer verildi.



İSRAİL, 7 MAYIS’TA DA HAVALİMANINI VURMUŞTU



İsrail ordusuna ait savaş uçakları, 7 Mayıs'ta da Sana Havalimanı dahil olmak üzere Yemen'de birçok noktaya hava saldırısı düzenlemişti. Yolcu uçaklarının da hedef alındığı saldırılar sonrası ağır hasar oluşan Sana Havalimanı'nda uçuşlara 17 Mayıs'a kadar ara verilmişti.