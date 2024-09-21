İsrail, bir kez daha yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: 17 kişi öldü

Lübnan'a yönelik saldırılarının yankısı sürerken İsrail, Gazze'yi hedef almaya devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu vurdu.

Kurtarma görevlilerinin bildirdiğine göre saldırıda en az 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin naaşlarının El-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürüldüğü bildirildi.



Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada İsrail'in saldırı düzenlediği okulun Zeytun Mahallesindeki Askule bölgesinde yer aldığı kaydedildi.



Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 391'e, yaralı sayısının da 95 bin 760'a çıktığını açıkladı.