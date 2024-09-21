İsrail, bir kez daha yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: 21 kişi öldü

İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu vurdu. Saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda Filistin Sağlık Bakanlığı'nın beş çalışanının da öldüğü açıklandı.

İsrail, bir kez daha yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: 21 kişi öldü

'a yönelik saldırılarının yankısı sürerken , 'yi hedef almaya devam ediyor.  

İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin güneyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu vurdu.

Kurtarma görevlilerinin bildirdiğine göre saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin naaşlarının El-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürüldüğü bildirildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada İsrail'in saldırı düzenlediği okulun Zeytun Mahallesindeki Askule bölgesinde yer aldığı kaydedildi.

Gazze'deki sağlık bakanlığı, saldırıda beş çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 391'e, yaralı sayısının da 95 bin 760'a çıktığını açıkladı.

Öne Çıkan Video

Özel okul kantinlerinde iki kat zam

DÜNYA HABERLERİ

Fas'ta sel felaketi: Otobüs sulara kapıldı, iki kişi öldü

Fas'ta sel felaketi: Otobüs sulara kapıldı, iki kişi öldü

İsrail Lübnan'a yeni saldırılar başlattı

İsrail Lübnan'a yeni saldırılar başlattı

İtalya'da sel felaketi! Olağanüstü hal ilan edili

İtalya'da sel felaketi! Olağanüstü hal ilan edili

Rusya Harkov'u vurdu, Kiev güçleri Mokova'ya ait mühimmat deposunu patlattı

Rusya Harkov'u vurdu, Kiev güçleri Mokova'ya ait mühimmat deposunu patlattı

Doğanlar çetesi operasyonu: 9 gözaltı

Doğanlar çetesi operasyonu: 9 gözaltı

Pakistan'da çocuk felci vaka sayısı 21'e yükseldi

Pakistan'da çocuk felci vaka sayısı 21'e yükseldi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...