İsrail, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti

İran'ın füze saldırılarının ardından İsrail, Birleşmiş Milletler'e (BM) karşı adım attı.

İsrail, BM Genel Sekreteri Antony Guterres'i "istenmeyen adam" ilan ederek ülkeye girişini yasakladı.

Guterres, İran'ın füze saldırıları sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ortadoğu'daki çatışmanın giderek genişlemesini" kınamış ve yeniden ateşkes çağrısı yapmıştı.



BM lideri, "Buna son verilmeli" demişti.

İran'ın İsrail'e yönelik yüzlerce füzeyle düzenlediği saldırılar sonrası İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon ise gazetecilere yaptığı açıklamada, “Harekete geçeceğiz. İran yakında eylemlerinin sonuçlarını hissedecek. Verilecek karşılık acı verici olacak" ifadelerini kullanmıştı.

"GERÇEK VAAT 2"

İran, dün gece İsrail'i hipersonik balistik füzelerle vurdu. Tel Aviv'e 200 füze fırlatılırken İsrail ordusu füzelerin büyük çoğunluğunun engellendiğini ileri sürdü.

İran basını ise hedeflerin yüzde 90'ının vurulduğunu yazdı. Tahran, saldırıda yalnızca askeri noktaların hedef alındığını duyurdu.

İran, "Gerçek Vaat 2" olarak isimlendirilen operasyon ile İsrail'e bugüne kadarki en büyük saldırıyı düzenlemiş oldu.

