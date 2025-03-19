İsrail, Birleşmiş Milletler merkezini vurdu: Bir yabancı çalışan öldü

İsrail'in Gazze kentinin güneyinde evini hedef aldığı bir sivil savunma personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail'in güneydeki Sabra Mahallesi'nde evine saldırı düzenlediği sivil savunma personeli Ahmed Muhammed Hattab'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde Birleşmiş Milletlere ait bir merkezi bombalaması sonucu ise bir yabancı çalışan öldü, beşi ağır yaralandı.



Hedef alınan yabancı çalışanların, Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) personeli olduğu aktarıldı.



EN AZ 400 CAN KAYBI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.



İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.



İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

HAMAS: SOYKIRIM YENİDEN BAŞLADI



Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.



Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.



Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin “tam bir aldatmaca olduğunu” belirtti.



İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörünü görevden alma gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.