İsrail: "BM'de Guterres dönemi dünya barışı için tehdit"

İsrail, BM'de Guterres döneminin "dünya barışına tehdit" olduğunu ileri sürdü

- Guterres, Gazze'de insani felaketin önlenmesi için olağanüstü yetkisini ilk kez kullanarak BMGK'ye ateşkes içeren 99. maddeyi hatırlatmıştı

KUDÜS (AA) -



Cohen, X sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı paylaşımda, "Guterres'in dönemi dünya barışı için tehdittir. Gazze Şeridi'nde 99. maddeyi hayata geçirme teklifi terör örgütü Hamas'a desteği içeriyor." ifadesini kullandı.



İsrail Dışişleri Bakanı, dünya barışını destekleyen herkesin "Gazze'yi Hamas'tan kurtarmayı desteklemesi" gerektiğini savundu.

GÜVENLİK KONSEYİNE 99. MADDE HATIRLATMASI



BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de insani felaketin önlenmesi ve dünya barışını korumak için olağanüstü yetkisini ilk kez kullanarak BM Güvenlik Konseyine (BMGK) ateşkes içeren 99. maddeyi hatırlatan bir mektup göndermişti.



Mektupta Genel Sekreter Guterres, BM Şartı’ndaki 99. maddeye atıfta bulunarak "8 haftadan fazladır süren İsrail-Hamas düşmanlığının korkunç insani acılara” neden olduğunu belirtmişti.



Guterres, İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’deki sivillerin büyük tehlike altında olduğunu, sivilleri koruyacak güvenli hiçbir yer bulunmadığını, aynı zamanda sağlık sisteminin de çöktüğünü vurgulamıştı.



Gazze’deki mevcut durumun kayda değer şekilde insani operasyonların yapılmasını imkansız kıldığının altını çizen Guterres, Gazze’nin İsrail ordusunun sürekli bombardımanı altında olduğunu aktarmıştı.



Guterres, Gazze halkının hayatta kalmak için sığınacak yeri olmadığını, zaruri gereksinimlerini karşılayamadığını, bölgeye sınırlı insani yardımların ulaştırılmasının imkansız hale geldiğini ve bu nedenle kamu düzeninin çok yakında tamamen çökmesini beklediğini vurgulayarak "Salgın hastalıklar ve komşu ülkelere kitlesel göçler için baskının artması ile durum daha da kötüleşebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Uluslararası toplumun Gazze'de şiddetin daha da artmasını önleme ve krizin sonlanması için yetkisini kullanma sorumluluğu olduğuna işaret eden Guterres, “Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil." ifadelerini paylaşmıştı.



Birleşmiş Milletler Şartı'nın 99. maddesi, BM Genel Sekreteri'ne uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehdit ettiğini düşündüğü herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi üyelerinin dikkatine getirme yetkisi veriyor.