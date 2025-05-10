İsrail bombaları, aynı aileden 5 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik ölümcül saldırıları aralıksız devam ediyor.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Talib" ailesinin kaldığı çadırı bombalaması sonucu anne, baba ve 3 çocukları hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde de bir Filistinli, İsrail bombardımanında yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Şucaiyye Mahallesi’nde hava ve kara saldırılarıyla çok sayıda evi hedef aldı.



BATI ŞERİA'DA GÖZALTILAR

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda biri kadın olmak üzere en az 8 Filistinliyi gözaltına aldı.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde işgal altındaki Ramallah’ın batısındaki Bitunya beldesine baskın düzenleyerek, birkaç gün önce gözaltına alınan tutuklu Bedr Armuş’un eşini evinden aldı.



El-Halil kentinin Şuyuh beldesinde gerçekleştirilen baskınlarda da 5 Filistinli gözaltına alındı.



Baskınlarda Filistinlilerin evleri aranarak eşyalara zarar verildi.



Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentinde ise İsrail askerleri, İmad el-Agbar ve Yezid Tabilah isimli iki genci evlerine düzenlenen baskınla gözaltına aldı.



