İsrail bombaların üzerine Filistin destekçilerinin isimlerini yazıyor

Uygur, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"İsrail ordusu benim hakkımda endişeli ve adımı bombalarının üzerine yazmışlar. Onlar (endişeli olmakta) haklı. Ben masum Filistinli çocukları öldürmelerine izin vermem. Eğer yetkili ben olsaydım benim adım orada olmazdı çünkü o bombalar orada olmazdı! Paramızı masum çocukları öldürmek için harcamazdım."



Sosyal medyada kullanıcıları, İsrail'in, Gazze'ye atılacak bombaların üzerine isimlerini yazarak Gazze'deki duruma ve İsrail işgaline karşı çıkan söz konusu isimleri tehdit etmeyi amaçladığı yorumlarını yaptı.