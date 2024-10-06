İsrail bombardımanı Lübnan'ın sağlık sistemini vurdu

Lübnan'ın güneyindeki üç hastane, yoğun İsrail bombardımanı sonucunda ikisinin vurulması ve birinde tıbbi malzemelerin tükenmesi nedeniyle cuma günü kapatılmak zorunda kaldı.



Bu durum, bölgedeki çok sayıda doktorun görevini yerine getirememesine ve Lübnan'daki sağlık sisteminin akıbeti konusunda derin endişelere yol açtı.



Lübnan'ın doğu ve batı sınırındaki büyük sağlık merkezleri olan Marjayoun Devlet Hastanesi ve Salah Ghandour Hastanesi, tesislerine düzenlenen saldırıda yedi sağlık çalışanının hayatını kaybetmesi, 14 sağlık çalışanının yaralanması sonrasında kapatıldığını duyurdu.

"UYARI TELEFONLA DEĞİL BOMBALARLA GELDİ"



Marjayoun Devlet Hastanesi müdürü Dr. Mones Kalakish, “Hastanemiz, sağlık görevlileri yaklaşırken hedef alındı. Yedi kişi öldü. Bunu bir mesaj olarak gördük ve kapatmaya karar verdik.” açıklamasında bulundu.



Kalakish, "Hastaneye saldırmadan önce herhangi bir uyarı yapılmadı. Uyarı telefonla gelmedi, bombalama yoluyla geldi" dedi.



Lübnan'da sağlık görevlilerinin sık sık hedef alınması nedeniyle yaralılar son üç gündür hastaneye ulaşamıyor.

"BİR HASTANE SU OLMADAN NASIL ÇALIŞIR?"



İsrail-Lübnan sınırına 700 metre uzaklıkta bulunan Mays el-Cebel Devlet Hastanesi ise cuma günü yaptığı açıklamada, hastane personelinin malzeme kıtlığı nedeniyle artık görevlerini yerine getiremeyeceğini duyurdu.



Mays el-Cebel hastanesinin tıbbi hizmetleri müdürü Dr. Halim Saad, “Tıbbi malzemeler, yakıt, elektrik, bunların hiçbiri mevcut değil. Yardım görevlilieri bize su getiriyordu ve şimdi hareket bile edemiyorlar. Bir hastane su olmadan nasıl çalışabilir?” ifadelerini kullandı.

50'DEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANI ÖLDÜRÜLDÜ



İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ve Bekaa vadisinde yoğun hava saldırısı başlattığı 23 Eylül'den bu yana 50'den fazla sağlık çalışanı öldürüldü.



Tıbbi personelin yerinden edilmesi özellikle İsrail'in daha sık bombaladığı Lübnan'ın güney kesimlerini etkiledi. İsrail'in yaklaşık 70 köydeki insanlara tahliye emri vermesinin ardından güneyde hala kaç kişinin kaldığı belirsiz.



Lübnan'da çatışmaların başladığı 23 Eylül'den bu yana 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 9 bin 535'ten fazla kişi de yaralandı.

