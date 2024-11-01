İsrail bombardımanının sürdüğü Lübnan'da ateşkes tartışmaları

İsrail ordusu, Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor.

Bir kez daha Baalbek kentini hedef alan İsrail saldırısında bölgedeki bina, ev ve araçlar ağır hasar aldı.

Lübnan'ın güneyindeki tarihi Sur kentini bugün de vuran İsrail ordusu, burada bir binayı hedef aldı.



Saldırılar sürerken ABD'nin Lübnan Temsilcisi Amos Hochstein'ın Lübnan'dan İsrail ile tek taraflı ateşkes ilan etmesini talep ettiği açıklandı.



Lübnanlı üst düzeydeki siyasi bir kaynağın ve bir diplomatın Reuters'a

verdiği bilgiye göre ABD'nin bölgedeki savaşı sonlandırmak amacıyla

başlattığı bu girişim, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'ye iletildi.



Mikati'nin ofisinden yapılan açıklamada ise ABD'nin Lübnan'dan tek taraflı ateşkes ilan etmesini istediği iddiası yalanlandı.

Lübnan başbakanlığından Reuters'a yapılan açıklamada, hükümetin

her iki taraftan da ateşkes talep etme ve 2006 yılında İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmayı sona erdiren 1701 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının uygulanması konusundaki tutumunun net olduğu belirtildi.



Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mikati, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı General Aroldo Lazaro başkanlığındaki heyeti başbakanlıkta kabul etti.

Mikati, İsrail'in açıklamaları ve Beyrut'un edindiği diplomatik göstergelerin "Tel Aviv'in inadını, önerilen çözümleri reddettiğini ve Lübnan'da öldürme ve yıkım siyasetinde ısrar ettiğini" doğruladığını söyledi.