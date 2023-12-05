İsrail borsasında milyonlarca dolarlık satış: 7 Ekim saldırısı biliniyor muydu?

New York ve Columbia Üniversitesi profesörleri, İsrail borsasında 7 Ekim saldırıları öncesinde olağandışı hareketlilik tespit etti.

Yayımlanan rapora göre, bazı yatırımcılar 7 Ekim'deki Hamas saldırısını biliyordu ve borsada düşüşe göre pozisyon aldı.

66 sayfalık araştırma raporunda, İsrail borsasında saldırıdan 5 gün önce yoğun bir açığa satış pozisyonu açıldığı yer aldı.

100 MİLYON DOLAR KAZANÇ

Raporda, ''Bazı kişilerin bu saldırıyı bildiği öngörülüyor.'' ifadeleri yer aldı. Kişilerin bu operasyon ile 100 milyon dolardan fazla para kazandığı öngörüldü.

