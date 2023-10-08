İsrail Büyükelçisi Türkiye'nin arabuluculuğuna ilişkin konuştu

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian videokonferans sistemi üzerinden basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Henüz kaçırılan İsraillilerin sayısını bilmediklerini belirten Büyükelçi, kaçırılanlar arasında çok sayıda çocuk ve genç olduğuna vurgu yaptı.
"Arabuluculuk hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğuna inanıyoruz, şu an verilecek cevabı konuşmanın zamanı" dedi.
Lillian, savaşın İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği sorusuna da yanıt verdi. Büyükelçi, "İlişkiler dünkü saldırı ve devam eden teröre karşı savaştan etkilenmemeli" ifadesini kullandı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Dünya
- İsrail
- Filistin
- Gazze