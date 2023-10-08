İsrail Büyükelçisi Türkiye'nin arabuluculuğuna ilişkin konuştu

"Arabuluculuk hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğuna inanıyoruz, şu an verilecek cevabı konuşmanın zamanı" dedi.



Lillian, savaşın İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl etkileyeceği sorusuna da yanıt verdi. Büyükelçi, "İlişkiler dünkü saldırı ve devam eden teröre karşı savaştan etkilenmemeli" ifadesini kullandı.