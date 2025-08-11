İsrail çadırlarını vurdu: 5 gazeteci öldü

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra saldırı düzenledi. 2'si Al Jazeera muhabiri 5 gazeteci hayatını kaybetti.

Şifa Hastanesi yetkililerinin verdiği bilgiye göre ordusu, hastane yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadırı hedef aldı.

Saldırıda, Gazze'de görev yapan en etkili gazeteci olduğu belirtilen Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü doğruladı.

Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edildi.

