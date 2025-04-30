İsrail casusu olmakla suçlanan İranlı idam edildi

İran’da İsrail için casusluk yapma ve İsrail ile istihbarat işbirliğinde bulunma suçlarından hüküm giyen İranlı bir erkeğin bugün idam edildiği bildirildi.



İran Yargı Erki'ne bağlı haber ajansı Mizan’ın haberinde, idam cezası infaz edilen hükümlünün kimliği Mohsen Langarneshin olarak açıklandı. Langarneshin’in 2022 yılında bir Devrim Muhafızları komutanına yönelik suikast da dahil olmak üzere bir dizi olayla bağlantısı olduğu iddia ediliyordu.



MAHKUM NEYLE SUÇLANIYORDU?



İran devlet basınına yansıyan haberlerde mahkumun “casusluk yaptığı iki yıl boyunca terör operasyonlarını desteklemek ve (Devrim Muhafızları komutanı) Sayad Khodai’ye suikastın olay yerinde olmak da dahil olmak üzere önemli eylemlerden sorumlu olduğu” belirtildi. Devlet basını, mahkumun ayrıca İsfahan’da İran Savunma Bakanlığı’na bağlı bir sanayi merkezine yönelik saldırıya “operasyonel destek” sağladığını da ileri sürdü. Devlet medyası, Langarneshin’in “suçunu itiraf ettiğini” aktardı.



Söz konusu infaz, ABD ve İran arasında olası bir nükleer anlaşmasına varmak üzere Umman’ın arabuluculuğunda dolaylı görüşmelerin yapıldığı bir dönemde gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, cumartesi günü yapılan üçüncü tur görüşmelerin ardından hafta başında yaptığı açıklamada, İsrail’in görüşmelere zarar vermeye çalıştığını söylemişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Tahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sınırlayacak bir anlaşmaya varılmasındansa nükleer altyapısının topyekûn ortadan kaldırılması gerektiğini savunuyor.

