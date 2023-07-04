İsrail, Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladı

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

ÖLÜ SAYISI ARTTI



Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'de bir Filistinliyi daha öldürdüğü belirtildi.



Böylece İsrail güçlerinin Cenin kentinde ve Cenin Mülteci Kampı’nda iki gün boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 12’ye yükselirken, 20’si ağır yaklaşık 120 kişi yaralandı.

