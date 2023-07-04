İsrail, Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 48 saattir kuşatma altında tutulan Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilme başladığı belirtildi. Öte yandan İsrail güçlerinin işgal altındaki Cenin kentinde düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail, Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladı

ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, birliklerin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Cenin Mülteci Kampı’ndan çekilmeye başladığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Cenin tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Cenin tepkisi

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İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'de bir Filistinliyi daha öldürdüğü belirtildi.

Böylece İsrail güçlerinin Cenin kentinde ve Cenin Mülteci Kampı’nda iki gün boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 12’ye yükselirken, 20’si ağır yaklaşık 120 kişi yaralandı.

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