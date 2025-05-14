İsrail Cibaliye kampı ve çevresini vurdu: En az 49 ölü

Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, gece yarısından itibaren Cibaliye Mülteci Kampı ile çevresinde bulunan sivillere ait ev çadırlara yönelik en az 4 saldırı düzenledi. Saldırılarda en az 45 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Han Yunus şehrindeki bir çadıra yönelik dron saldırısında da aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığı belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki ateşkesi 18 Mart’ta tek taraflı olarak bozmasının ardından, İsrail ordusu bölgedeki katliamlarını hızlandırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 52 bin 908’e, yaralananların sayısının ise 119 bin 721’e ulaştığı açıklamıştı.