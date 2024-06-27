İsrail Cibaliye mülteci kampını vurdu, sekiz Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in gece yarısı Cibaliye mülteci kampına düzenlediği saldırıda sekiz Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.



Wafa haber ajansının aktardığına göre ayrıca Beyt Lahya bölgesindeki Wadi ailesinin evinde düzenlenen saldırıda da bir kişinin öldüğü açıklandı.

Gazze şehrinin yakınlarında ise İsrail savaş uçakları Sabra mahallesini hedef aldı. Burada iki kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Meydana gelen enkazların altında da kayıp kişilerin olduğu tahmin ediliyor.

İsrail güçleri aynı mahallede başka bir eve de saldırı düzenledi ve can kaybına ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan güneydeki Han Yunus kentinde, yerinden edilenlerin sığındığı bir okula yönelik bombardımanda, aralarında kadın ve çocukların da olduğu can kayıplarının yaşandığı bildirildi.



İsrail saldırıları ayrıca Zeytun, Hawa ve Şeyh İjlin bölgelerini de hedef alırken Mısır sınırındaki Refah'ta da yerleşim yerlerinin tahrip edildiği kaydedildi.



Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Gazze Şeridi'nde 265 gündür devam eden İsrail saldırılarında en az 37 bin 718 kişi hayatını kaybetti.

Yaralı sayısı ise en az 86 bin 377.