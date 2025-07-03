İsrail, çocukların gittiği kafeyi 230 kiloluk ABD bombasıyla vurmuş

İngiliz The Guardian gazetesinin ulaştığı kanıtlar, İsrail ordusunun pazartesi günü Gazze'de, sahil kenarındaki kalabalık bir kafeye düzenlediği saldırının ayrıntılarını ortaya çıkardı.



Görüntülere göre İsrail ordusu, El Beka Kafe'yi, büyük bir patlama dalgası yaratan ve şarapnel parçalarını geniş bir alana saçan 230 kiloluk bir bombayla vurdu.

Mühimmat uzamanları, bomba parçalarının, son yıllarda birçok bombardıman harekatında kullanılan ABD yapımı "MK-82 genel maksatlı" 230 kiloluk bir bombanın parçaları olarak tanımladı.



İki mühimmat uzmanı, patlamanın bıraktığı büyük kraterin, MK-82 gibi büyük ve güçlü bir bombanın kullanıldığının bir başka kanıtı olduğunu söyledi.



Uluslararası hukuk uzmanları, aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda korumasız sivilin varlığının bilinmesine rağmen böyle bir mühimmatın kullanılmasının bir savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi.

