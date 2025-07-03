İsrail, çocukların gittiği kafeyi 230 kiloluk ABD bombasıyla vurmuş
Mühimmat uzamanları, bulunan parçaların ABD yapımı "MK-82 bombasına ait olduğunu açıkladı.
İngiliz The Guardian gazetesinin ulaştığı kanıtlar, İsrail ordusunun pazartesi günü Gazze'de, sahil kenarındaki kalabalık bir kafeye düzenlediği saldırının ayrıntılarını ortaya çıkardı.
Görüntülere göre İsrail ordusu, El Beka Kafe'yi, büyük bir patlama dalgası yaratan ve şarapnel parçalarını geniş bir alana saçan 230 kiloluk bir bombayla vurdu.
Mühimmat uzamanları, bomba parçalarının, son yıllarda birçok bombardıman harekatında kullanılan ABD yapımı "MK-82 genel maksatlı" 230 kiloluk bir bombanın parçaları olarak tanımladı.
İki mühimmat uzmanı, patlamanın bıraktığı büyük kraterin, MK-82 gibi büyük ve güçlü bir bombanın kullanıldığının bir başka kanıtı olduğunu söyledi.
Uluslararası hukuk uzmanları, aralarında çocuk, kadın ve yaşlıların da bulunduğu çok sayıda korumasız sivilin varlığının bilinmesine rağmen böyle bir mühimmatın kullanılmasının bir savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi.
ÇOCUKLAR DAHİL 41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail ordusu El Beka Kafe'ye düzenlediği hava saldırısında en az 41 kişiyi öldü. Şifa Hastanesi'nin müdürü Dr. Muhammad Ebu Silmiya, saldırıda 75 kişinin de yaralandığını söyledi.
El Beka Kafe, Akdeniz kıyısında internet ve çalışma yeri sunduğu için öğrenciler, gazeteciler ve uzaktan çalışanlar için iyi bilinen yerlerden biriydi.
Öldürülenler arasında gazeteci İsmail Ebu Hatab ve çocuklar da bulunuyordu.
El Cezire'ye konuşan görgü tanığı Yahya Şerif, saldırıda anında içeride doğum günü partisi için gelmiş çocukların da bulunduğunu söyledi.
- Etiketler :
- Haberler -
- İsrail
- Abd
- Gazze