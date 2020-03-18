İsrail corona virüs hastalarının telefonlarını dinleyecek

İsrail, corona virüsle mücadele etmek adına aldığı sert önlemlerden birisini açıkladı. İsrail istihbarat servisi, uzun süredir Filistinli militanların telefonlarını izlemek için kullandığı sistemi corona virüs hastaları ve temas ettikleri kişileri izlemek için kullanacak.

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINDAN TEPKİ



İlk olarak Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından açıklanan uygulama, insanların gizliliğini ihlal ettiği konusunda insan hakları savunucularından ve medya yorumcularından çeşitli tepkiler aldı.



Tepkiler içinde meclisin, gözetimsiz ve sonuçsuz bir seçimden sonra görev yapan bir hükümet tarafından zorlandığı söylendi.



İsrail sağlık bakanlığı ülke çapında 427 corona virüs vakası bildirdi ve olası vakaları önlemek için 45 binden fazla insan kendini tecrit altına aldı.

RESTORAN VE SİNEMALAR KAPATILDI



İsrail’de corona virüsle mücadele kapsamında restoranlar ve sinemalar kapatıldı. Alınan önlemler kapsamında yabancıların yalnızca kendilerini karantinaya alabileceklerini kanıtlamaları koşuluyla ülkeye girilmesine izin veriliyor.



Pazar günü kabine, yerel istihbarat teşkilatı Şin Bet’in hasta olanları ve son 14 gündür temasta bulundukları insanları izlemesine izin vermek için acil durum düzenlemelerini onayladı.



CORONA VİRÜS İÇİN AŞI ÇALIŞMALARI NE DURUMDA?