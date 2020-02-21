İsrail corona virüsü karantinasına uymayanlara 7 yıl ceza verecek

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ana kadar Doğu Asya’yı ziyaret ettikten sonra İsrail’e dönen 50 kişinin kendi evlerinde 14 gün karantinada kalmaları yönündeki talimata uymadığının belirlendiği belirtildi.



Açıklamada, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle Doğu Asya ziyaretinden döndükten sonra kendi evlerinde 2 hafta karantinada kalmaları talimatını kasten ihlal edenlerin, 7 yıl hapisle cezalandırılabilecekleri uyarısında bulunuldu.



Ayrıca, İsrail halkından karantina talimatına uymayanları Sağlık Bakanlığı'na ihbar etmeleri de istendi.



İsrail İçişleri Bakanlığı, 18 Şubat'ta Covid-19 salgını nedeniyle son 2 hafta içinde Tayland ve Singapur'un yanı sıra Çin'e bağlı Hong Kong ve Makau Özel İdare Bölgesi'ni ziyaret eden yabancıların ülkeye alınmayacağını duyurmuştu.