İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Netanyahu'ya af yok

İsrailli yetkililere göre Herzog, yaklaşık 6 yıldır rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanan 76 yaşındaki Netanyahu'nun af talebine doğrudan bir yanıt vermek yerine, bir savunma anlaşmasına varılmasını tercih etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un bu kararı, hem ülke içindeki derin siyasi bölünmelerin hem de ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen yoğun baskıların ortasında alıyor. Trump, Netanyahu adına sürece müdahale ederek Herzog’u af çıkarmaya çağırmış, hatta bu talebi yerine getirmediği için kendisini sert ifadelerle eleştirmişti.

Teklif edilen süreç, cumhurbaşkanlığı himayesinde devlet savcılığı, başsavcılık ve Netanyahu’nun avukatları arasında yürütülecek gayriresmi görüşmeleri kapsayacak. Hukuk uzmanları, olası bir savunma anlaşmasının genellikle suçun kabulünü ve Netanyahu'nun kamu görevinden istifasını içermesi gerektiğini belirtse de, Netanyahu şimdiye kadar suçlamaları reddederek siyaseti bırakma niyetinde olmadığını gösterdi. Ayrıca Adalet Bakanlığı Af Dairesi, Netanyahu suçunu kabul etmediği veya istifa etmediği sürece bir af kararı için yasal zemin bulunmadığını belirtiyor.

İsrail’de cumhurbaşkanlığı makamı büyük oranda sembolik olsa da, af yetkisi Herzog’un elindeki en kritik yasal güçlerden biri olarak görülüyor. Yetkililer, başarı şansı düşük olsa bile toplumsal kutuplaşmayı gidermenin tek yolunun bu arabuluculuk girişimi olduğunu belirtiyor.

3 ayrı yolsuzluk davasından yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun ifade işlemleri daha önce "güvenlik ve siyasi" gerekçelerle ertelenmişti. İsrail'in Kudüs Bölge Mahkemesi, savcılığın itirazına rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasındaki ifade işlemlerinin iptal edilmesi talebini süren savaş ve güvenlik nedeniyle kabul etmişti.