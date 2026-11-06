İsrail Cumhurbaşkanı, hükümet kurma görevi için Eisenkot'u işaret etti

İsrail 'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde sandıktan çıkan koalisyon belirsizliği devam ediyor.

Mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamadı.

Şimdi gözler hükümet kurma görevini kime vereceği merak edilen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a çevrildi.

EİSENKOT'A 67, NETANYAHU'YA 47 VEKİL DESTEK VERDİ

Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail Meclisi'nde temsil edilen tüm partilerle yaptığı görüşmelerin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, "İstişarelerin sonuçları açık görünüyor." dedi. Herzog, istişare toplantılarının ardından hükümet kurma görevinin muhalefet bloğundaki Yashar Partisi lideri Eisenkot'a verilmesini isteyen milletvekili sayısının 67, Likud Partisi lideri Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyen milletvekili sayısının ise 46'da kaldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Herzog, "Yasaların bana verdiği yetki, hükümeti kimin kurma kabiliyetine sahip olduğunu belirlemektir. Bloklar arasındaki ve blokların kendi içindeki karşılıklı veto beyanları göz önüne alındığında, bu durum henüz tamamen netleşmiş değil." ifadesini kullandı.

PAZAR GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Durumu doğrudan ve hızlı bir şekilde netleştirmek için bazı parti liderleriyle birebir görüşeceğini belirten Herzog, hükümeti kurma görevini bu pazar günü bir lidere vermeyi planladığını aktardı. Herzog, "Bu görüşmelerde partileri birbirleriyle iletişim kurmaya, İsrail halkı için istikrarlı ve iyi bir hükümet kurmaya teşvik etmek adına elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadelerini kullandı.

SANDIKTAN BELİRSİZLİK ÇIKTI

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.