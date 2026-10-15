İsrail Cumhurbaşkanı konuşmasına başladı, Bakan Fidan dahil birçok kişi salonu terk etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından temsil edilen Türkiye 'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması başlarken salondan ayrıldı.