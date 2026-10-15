İsrail Cumhurbaşkanı konuşmasına başladı, Bakan Fidan dahil birçok kişi salonu terk etti
15.10.2026 14:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindekilerin yerlerinden kalkarak salondan çıktığı görüldü.
Bakü'de düzenlenen CICA 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması başlarken, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi salonu terk etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından temsil edilen Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması başlarken salondan ayrıldı.
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisi salondan böyle ayrıldı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki CICA 7. Zirvesi'nde öğle saatlerindeki konuşmasına başladığı anlarda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindekilerin yerlerinden kalkarak salondan çıktığı görüldü.