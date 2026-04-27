İsrail Cumhurbaşkanı Türk hava sahasını kullanamadı, Kazakistan'a gitmek için yolunu uzattı

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un yolu her zamankinden biraz daha uzun sürdü.

Herzog'un uçağı, Türk hava sahasını kullanamadığı için 2 günlük Kazakistan ziyaretine giderken 8 saatlik bir rota çizdi.

Herzog'u taşıyan uçağın Türk hava sahasına girmemek için Avrupa ve Rusya üzerinden bir rota izlediği kaydedilen haberde, uçağın Kazakistan'a 8 saatte ulaştığı aktarıldı.

Normal şartlar altında Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan hava sahalarını kullanarak gidebileceği seyahat için Herzog'un Avrupa ülkeleri üzerinden daha uzun bir rotayla Kazakistan'a gittiği kaydedildi.