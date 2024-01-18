İsrail Cumhurbaşkanı ve OpenAI CEO'su Davos'a katılacak

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve ChatGPT şirketi OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, İsviçre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forum’na katılacak

İsrail Cumhurbaşkanı ve OpenAI CEO'su Davos'a katılacak

’nin kentinde, bu yıl 54. kez gerçekleştirilen, 100'den fazla ülke temsilcisinin katıldığı, Ekonomik Formu'na bugün, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve OpenAI CEO'su Sam Altman’ın katılması bekleniyor.

İsrail  Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıdan bu yana Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin durumuna yeniden odaklanmayı isteyebilir.

İsrail güçlerinin Hamas'ı bastırmayı amaçlayan şiddetli askeri harekat başlatması nedeniyle, dünyanın dikkatinin büyük bir kısmı Gazze'de artan ölü sayılarına odaklandı.

Davos'taki toplantıda şu ana kadar ikilim değişikliği, ve dünya ekonmosi gibi çeşitli konular ele alındı.

Geçtiğimiz yılın sonlarında yaşanan çalkantılı büst yönetim değişikliğinin ardından görevine devam eden OpenAI CEO'su Sam Altman, üretken yapay zekanın "yaratıcılık için bir nimet mi yoksa bir felaket mi" olduğuna ilişkin tartışmanın hemen ardından, teknolojinin "insanlığımızı nasıl güçlendirebileceğini" araştıran bir panele katılacak.

Davos'ta iklim değişikliği mercek altında

Davos'ta iklim değişikliği mercek altında

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