İsrail, "Demir Işın" için 530 milyon dolar harcayacak

İsrail Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada “Demir Işın” olarak bilinen lazer hava savunma sisteminin geliştirilmesini hızlandırmak için 530 milyon dolar ayırdığını duyurdu.



Yapılan açıklamada, “Savunma Bakanlığı, ‘Demir Işın’ adlı lazer savunma sistemlerinin tedarikini önemli ölçüde genişletmek için yaklaşık 2 milyar şekel değerinde büyük bir anlaşma imzaladı.” denildi.



Sistem, Lübnan'daki Hizbullah'ın Filistinli müttefiki Hamas'ı desteklemek üzere İsrail'e ateşlediği insansız hava araçları ve diğer mermilerin engellenmesini sağlamayı amaçlıyor.

DEMİR KUBBE'YE DESTEK OLACAK



Demir Işın'ın daha iyi bilinen Demir Kubbe gibi diğer hava savunma sistemlerini tamamlayıcı olması bekleniyor.



Demir Kubbe hava savunma sistemi, son dönemlerde Hizbullah tarafından fırlatılan füzeleri engellemek konusunda yetersiz kalıyor. Sistemin yetersizliği İsrail'in hem sivil hem de askeri kayıplarını artırıyor.

BİR YIL İÇİNDE HİZMETE GİRECEK



Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre yeni sistemin “bir yıl içinde operasyonel hizmete girmesi" bekleniyor.



Savunma şirketi Elbit, bakanlığın özellikle Demir Işın için 200 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladığını aktardı.

Demir Kubbe, Gazze ve Lübnan'dan atılan mermiler gibi füze ve roketlere karşı kısa menzilli koruma sağlıyor.

ABD'DEN YENİ YARDIM PAKETİ



İsrail eylül ayı sonunda 8,7 milyar dolar değerinde yeni bir ABD askeri yardım paketi aldığını duyurdu. Bakanlık bu yardımın 5,2 milyar dolarlık kısmının hava savunma sistemlerine ayrıldığını açıkladı.



Davut Sapanı ve yeni nesil Arrow sistemi, ABD yardımlarıyla finanse edilen ve balistik füzeleri düşürmek için üretilen İsrail-Amerikan teknolojisi olarak İsrail savunmasının kilit parçasını oluşturuyor.